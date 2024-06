Marina militare, concorso per volontari in ferma prefissata 4 anni: i requisiti, il bando

Il ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorso straordinario nella marina militare per 56 posti tra i volontari in ferma prefissata di quattro anni. I posti disponibili sono distribuiti tra le Forze speciali e componenti specialistiche della marina militare. Il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. I candidati devono essere under 30 e avere il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). Le domande di ammissione potranno essere inviate fino al 10 luglio 2024.

IL BANDO

I posti

I posti da ricoprire sono distribuiti: 50 nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), di cui 6 posti per la categoria Fucilieri di Marina (FCM); 11 per la categoria Incursori (IN); 5 per la categoria Palombari (PA); 6 per la categoria marinai – settore d’impiego sommergibilisti; 22 per la categoria Marinai – settore d’impiego Componente aeromobili; 6 posti nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), per la categoria Nocchieri di Porto – settore d’impiego Componente aeromobili.