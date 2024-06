Concorso Agcom, pubblicato un bando per funzionari: i requisiti, come presentare la domanda

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha pubblicato il bando di concorso per 19 funzionari. Le aree di inserimento sono: giuridica, tecnica, sociologica, economica. La selezione è rivolta a laureati con esperienza. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro l'11 luglio 2024.

IL BANDO

I profili

Il contratto sarà a tempo indeterminato e le sedi di lavoro a Roma e Napoli. I profili richiesti sono: 3 funzionari area giuridica; 3 funzionari area tecnica con profilo di data scientist; 3 funzionari area sociologica; 2 funzionari area economica; 4 funzionari area giuridica; 2 funzionari area tecnica; 2 funzionari area economica.

I requisiti

I candidati devono possedere i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dalla legge; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni oppure per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione (in caso contrario ne andrà data notizia come specificato sul bando);

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. I candidati obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile devono aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza; idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce.