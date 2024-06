Ministero dell'Economia e Finanze, concorso per 40 funzionari: il bando

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un concorso per 40 funzionari statistici ed economici. Chi verrà selezionato firmerà contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. La domanda di partecipazione va presentata entro giorno 8 luglio. La selezione è rivolta a laureati.

IL BANDO

I posti

Il reclutamento di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’area dei funzionari: 15 statistici con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche – Famiglia Professionale Funzionari Dati (Codice STAT); 25 economici con orientamento in contabilità pubblica – Famiglia Professionale Funzionari economico-finanziario-contabili (Codice ECON).

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; idoneità fisica allo specifico impiego.