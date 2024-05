Ministero della Difesa, concorso per tenenti dell'Aeronautica: il bando

Il numero totale di posti disponibili è ripartito nelle seguenti procedure concorsuali: 4 per la nomina di tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; 4 per tenenti nel ruolo normale del Genio aeronautico (2 nella categoria fisica per laurea magistrale/specialistica in Fisica (LM-17), Matematica (LM-40), Scienze dell’Universo (LM-58), Scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) e Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio (LM-75); 2 nella categoria Chimica per laurea magistrale/specialistica in Scienze Chimiche (LM-54) e in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71)). Per quanto riguarda la nomina di 21 tenenti nel ruolo normale del Genio aeronautico da impiegare nei domini cyber e spazio della difesa (11 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) e ingegneria elettronica (LM-29); 6 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria dell’automazione (LM-25) e ingegneria informatica (LM-32); 3 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria aeronautica ovvero aerospaziale e astronautica (LM-20); 1 per laurea magistrale/specialistica in Fisica (LM-17)).

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti. Non hanno superato il giorno del compimento del: 40° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento; 34° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento; 35° anno di età, se non appartenenti alle predette categorie; sono in possesso della cittadinanza italiana; godono dei diritti civili e politici; non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base; se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza non prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo. In tal caso, l’esito della dichiarazione dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione; non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso; non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; hanno tenuto condotta incensurabile; non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico nelle discipline riportate all’interno del bando, cui si aggiunge, in taluni casi, l’abilitazione all’esercizio della professione.