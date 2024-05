Ministero della Cultura, bando di concorso per diverse figure professionali: i requisiti

È stato pubblicato un concorso del ministero della Cultura per 75 posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Si tratta del reclutamento di personale non dirigenziale appartenente a vari ambiti professionali, da inquadrare nell’area delle elevate professionalità del ministero stesso. Il termine per presentare la domanda scade il 26 giugno 2024.

IL BANDO

I profili

La selezione prevede il reclutamento di 17 unità appartenenti al settore dei sistemi statistico-informativi (15 unità con competenze informatiche per cui occorre la laurea magistrale (o titoli equiparati) in una delle classi e materie indicate nel bando e occorre anche l'esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito informatico; 2 unità con competenze statistiche con titolo di studio laurea magistrale (o titoli equiparati) in una delle classi e materie indicate nel bando ed esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito statistico); 13 unità appartenenti all'area tecnico-scientifica per la tutela del patrimonio culturale (3 unità con competenze in biologia con titolo di studio laurea magistrale (o titoli equiparati) in una delle classi e materie indicate nel bando ed esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito biologico; 4 unità con competenze in chimica con titolo di studio laurea magistrale (o titoli equiparati) in una delle classi e materie indicate nel bando ed esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito chimico; 3 unità con competenze in fisica e titolo di studio con laurea magistrale (o titoli equiparati) in una delle classi e materie indicate nel bando ed esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito fisico; 3 unità con competenze in geologia, occorre come titolo di studio la laurea magistrale (o titoli equiparati) in una delle classi e materie indicate nel bando ed esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito geologico); 35 unità nell'ambito tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (10 unità con competenze in architettura con titolo di studio la laurea magistrale (o titoli equiparati) in una delle classi e materie indicate nel bando, con diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, in materie attinenti alla posizione di lavoro e in aggiunta abilitazione all’esercizio della professione di architetto e occorre esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito architettonico; 5 unità con competenze in restauro con laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali o altro titolo indicato nel bando ed esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi nell’ambito del restauro; 20 unità con competenze in ingegneria, con laurea magistrale (o titoli equiparati) in una delle classi e materie indicate nel bando, abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ed esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito ingegneristico). Infine, 10 unità nell'area amministrativa e gestionale e con competenze in ingegneria gestionale, con laurea magistrale (o titoli equiparati) in una delle classi e materie indicate nel bando ed esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi nell’ambito dell’ingegneria gestionale.