Presidenza della Repubblica, concorso per impiegati: i requisiti, il bando

Il Segretariato generale della presidenza della repubblica ha pubblicato un bando di concorso per impiegati. In particolare, si prevede la copertura di 25 posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto. La domanda di partecipazione va presentata entro il 27 giugno 2024.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non superiore ai 40 anni compiuti, oppure ai 45 anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche. Il limite di età è da considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti gli anni; godimento dei diritti civili e politici; diploma di laurea triennale. I titoli di studio conseguiti all’estero sono ritenuti utili purché riconosciuti equipollenti al predetto titolo italiano dall’autorità italiana competente; idoneità fisica all’impiego; assenza di sentenze definitive di condanna che importino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 32 quinquies del codice penale; assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento o di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l’impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui sopra, anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, o di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto dal bando.