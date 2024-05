Ministero dell'Interno, concorso per 1.248 funzionari: i requisiti, il bando

È stato pubblicato un bando di concorso per funzionari del ministero dell’Interno per la copertura di 1248 posti di lavoro in tutta Italia. Si tratta di una selezione pubblica che prevede l’assunzione di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione civile del ministero. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 26 giugno 2024. IL BANDO I profili I 1248 posti del concorso sono suddivisi secondo la seguente ripartizione: 350 unità con il profilo di funzionario amministrativo; 514 unità con il profilo di funzionario economico-finanziario; 49 unità con il profilo di funzionario statistico; 182 unità con il profilo di funzionario informatico; 3 unità con il profilo di funzionario tecnico; 150 unità con il profilo di funzionario linguistico. I requisiti I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego. La selezione pubblica è rivolta a laureati, di seguito vediamo tutte le lauree ammesse.

I requisiti specifici I candidati devono inoltre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio. Per funzionario amministrativo occorre Laurea Magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-85 Scienze pedagogiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; LM92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Oppure Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-20 Scienze della comunicazione; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.