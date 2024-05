Banca d'Italia, concorso per esperti in data science: il bando

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l’ammissione ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea o altra cittadinanza, adeguata conoscenza della lingua italiana; idoneità fisica alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici; non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

La Banca d'Italia ha pubblicato un bando di concorso per esperti con competenze in data science. La selezione pubblica è volta a coprire 10 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato. I vincitori saranno assegnati, in prevalenza, agli uffici dell’amministrazione centrale.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: laurea specialistica / magistrale, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: data science e gestione dell’innovazione (LM-Data); tecniche e metodi per la società dell’informazione (100S/LM-91); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (50S/LM-44); ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); ingegneria informatica (35S/LM-32); ingegneria gestionale (34S/LM-31); ingegneria dell’automazione (29S/LM-25); ingegneria elettronica (32S/LM-29); informatica (23S/LM-18); sicurezza informatica (LM-66); matematica (45S/LM-40); fisica (20S/LM-17); scienze statistiche (LM- 82); statistica economica, finanziaria e attuariale (91S); scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); finanza (19S/LM-16); altra laurea equiparata; diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno

105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria informatica; ingegneria gestionale; ingegneria elettronica; informatica; matematica; fisica; scienze dell’informazione; statistica; scienze economiche, statistiche e sociali; economia e finanza; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge; titoli di studio conseguiti all’estero o titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equivalenti a uno di quelli sopraindicati.