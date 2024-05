Agenzia spaziale italiana, concorso per collaboratori: il bando, come presentare la domanda

L'Agenzia spaziale italiana ha pubblicato un bando di concorso per collaboratori. La selezione pubblica, aperta ai diplomati, è volta al reclutamento di otto unità di personale, nel profilo di collaboratore di amministrazione, del livello professionale VII, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da destinare alle unità organizzative dell’agenzia che ha sede a Roma. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il prossimo 30 maggio.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; diploma di scuola superiore di secondo grado; conoscenza del sistema operativo microsoft windows e della software suite di microsoft 365 (Office) o sistemi equivalenti; conoscenza della lingua inglese; conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella italiana); non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; non essere temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo.