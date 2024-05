Agenzia delle entrate, concorso per 80 funzionari: posti anche in Sicilia, il bando

L'agenzia delle entrate ha pubblicato un concorso per 80 funzionari delle risorse umane. Il contratto di lavoro previsto è a tempo indeterminato e chi verrà selezionato sarà destinato ai processi di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. I vincitori saranno suddivisi tra la direzione centrale di Roma e le direzioni regionali situate in quasi tutta Italia. La domanda di partecipazione va presentata entro il 14 giugno.

I posti messi a concorso saranno distribuiti: Direzione Regionale Abruzzo: 3 posti; Direzione Regionale Basilicata: 2 posti; Direzione Regionale Calabria: 4 posti; Direzione Regionale Campania: 4 posti; Direzione Regionale Emilia-Romagna: 4 posti; Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia: 2 posti; Direzione Regionale Lazio: 5 posti; Direzione Regionale Liguria: 3 posti; Direzione Regionale Lombardia: 5 posti; Direzione Regionale Marche: 4 posti; Direzione Regionale Molise: 2 posti; Direzione Regionale Piemonte: 4 posti; Direzione Regionale Puglia: 4 posti; Direzione Regionale Sardegna: 3 posti; Direzione Regionale Sicilia: 4 posti; Direzione Regionale Toscana: 4 posti; Direzione Regionale Umbria: 3 posti; Direzione Regionale Veneto: 4 posti; Direzione Centrale Risorse Umane: 16 posti. La Direzione Regionale è situata nel capoluogo di regione. La sede di lavoro per la Direzione Centrale risorse umane è Roma.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego. La selezione è rivolta a laureati.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze dell’educazione e della formazione (L-19); Scienze e tecniche psicologiche (L-24); Scienze economiche (L-33); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Sociologia (L-40); oppure: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, psicologia, scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria, scienze politiche, sociologia, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 (vecchio ordinamento) o titolo equipollente per legge; oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o titolo estero conseguito in Italia riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.