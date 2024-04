Polizia, concorso per 1.887 allievi agenti: come presentare la domanda, il bando

Il ministero dell'Interno ha pubblicato un bando per allievi agenti di polizia. Si tratta di 1887 posti e la selezione pubblica è per volontari in ferma prefissata (VFP). In particolare è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo. La domanda deve essere inviata entro il 13 maggio 2024.

IL BANDO

I posti

Il concorso per 1887 nuovi allevi agenti è rivolto a tutti i cittadini italiani che si trovano in questi ruoli; volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale; volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Inoltre, 17 posti sono riservati ai volontari delle Forze armate in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d’Europa.