Inps, pubblicato il concorso per dirigenti: come partecipare, il bando

L'Inps ha indetto un concorso per dirigenti. La seleziona pubblica è volta all’assunzione a tempo indeterminato dirigenti di seconda fascia con competenze informatiche nei ruoli del personale dirigenziale dell’Istituto. Al concorso pubblico possono partecipare anche persone che non sono già dipendenti statali. La sede di lavoro sarà presso la direzione generale dell’Istituto a Roma. La domanda deve essere inviata entro il 13 maggio 2024.

IL BANDO

I requisiti

Sette i posti a disposizione. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, almeno 3 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a 4 anni. Oppure: essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di diploma di laurea ed aver svolto per almeno 2 anni le funzioni dirigenziali; oppure: aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea; oppure: essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: diploma di laurea (DL) previgente al DM 509/99 (vecchio ordinamento) in una delle seguenti discipline: Fisica, Informatica, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria edile, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria nucleare, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria biomedica, Ingegneria dei materiali, Ingegneria edile – architettura, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, Ingegneria medica, Ingegneria navale, Matematica, Scienze dell’informazione, Scienze economiche statistiche e sociali, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche e attuariali, Scienze statistiche ed economiche, Statistica, Statistica e informatica per l’azienda, o titoli equiparati; cittadinanza italiana; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, laddove previsti per legge; godimento dei diritti politici e civili; idoneità fisica all’impiego; non ci sono vincoli di età, basta solo essere maggiorenni.