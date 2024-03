Polizia penitenziaria, concorso per 2.568 allievi agenti: il bando

Il ministero della Giustizia ha pubblicato un concorso per allievi agenti di polizia penitenziaria per 2568 posti. La selezione pubblica è aperta anche a civili e il titolo di studio richiesto è il diploma.

IL BANDO

I posti

Il concorso prevede l'assunzione di 2.568 agenti di cui 1027 posti (770 uomini; 257 donne) cittadini italiani; n. 1541 posti (1156 uomini; 385 donne), riservato: ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso o VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale; ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici diploma di scuola secondaria di secondo grado; aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 28º anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; possesso delle qualità di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001; efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

Non possono accedere alla selezione coloro che: siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione e abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione; siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA), nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale. La presenza di tatuaggi può determinare l’esclusione dal concorso.