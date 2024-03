Presidenza della Repubblica, concorso per archivisti: i requisiti, il bando

Il segretariato generale della presidenza della Repubblica ha pubblicato un concorso per archivisti. Si tratta del ruolo di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva storico-artistica e archivistico-libraria del Segretariato generale della presidenza della Repubblica ovvero al Quirinale. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro il prossimo 11 aprile.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non superiore ai 45 anni compiuti. Il limite di età è da considerarsi superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti gli anni; godimento dei diritti civili e politici; laurea magistrale o specialistica, i titoli di studio conseguiti all’estero sono ritenuti utili purché riconosciuti equipollenti ai predetti titoli; aver prestato almeno 5 anni di servizio presso Pubbliche Amministrazioni o altri Organi costituzionali in posizioni funzionali afferenti all’archivistica o alla biblioteconomia per l’accesso alle quali sia necessaria la laurea; idoneità fisica all’impiego; assenza di sentenze definitive di condanna che importino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’applicazione di quanto previsto dalla legge; assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dal servizio presso amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento, o di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l’impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli indicati sul bando.