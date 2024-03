Polizia, concorso per atleti nel ruolo di agenti e assistenti: il bando

Il ministero dell'Interno ha pubblicato un concorso per atleti della polizia di Stato per il reclutamento di 21 unità che saranno assegnate ai gruppi sportivi Fiamme Oro. La selezione è rivolta ad atleti (civili) in possesso di licenza media, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della polizia.

IL BANDO

I posti

Sono 21 i posti a disposizione e il concorso è riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati nel bando. I 21 posti messi a concorso sono così ripartiti: un atleta, di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità 60 mt ad ostacoli – 110 mt ad ostacoli – Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice AL15); un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa, specialità canoa canadese: C1 1000 e C2 500 – Federazione Italiana Canoa Kayak (Codice CAUS); un atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria senior, specialità otto – Federazione Italiana Canottaggio (Codice CA10); un atleta, di sesso maschile/femminile, disciplina equitazione, specialità completo – Federazione Italiana Sport Equestri (Codice EQ02); un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 100 m farfalla – Federazione Italiana Nuoto (Codice NU14); un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 50 m rana – 100 mt rana – Federazione Italiana Nuoto (Codice NUIS); un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 50 mt stile libero – Federazione Italiana Nuoto (Codice NU13); un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto artistico, specialità solo tecnico – solo libero – Federazione Italiana Nuoto (Codice NAU4); un atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria 59 kg – Federazione Italiana Pesistica (Codice PS05); un atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria 50 kg – Federazione Pugilistica Italiana (Codice PU09); un atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 75 kg Federazione Pugilistica Italiana (Codice PU1O); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone destro n. 3 – Federazione Italiana Rugby (Codice RUO); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone sinistro nr. 1- Federazione Italiana Rugby (Codice RU07); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tallonatore nr. 2 – Federazione Italiana Rugby (Codice RULL); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo seconda linea nr. 4/5 – Federazione Italiana Rugby (Codice RU03); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza linea nr. 6/7 – Federazione Italiana Rugby (Codice RU04); un atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità fioretto femminile – Federazione Italiana Scherma (Codice SCO6); un atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpinismo, specialità relay race – sprint – Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SAIO); un atleta, di sesso femminile, disciplina sci di fondo, specialità 10 km – 20 km mass start – Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA11); un atleta, di sesso femminile, disciplina snowboard, specialità slalom parallelo gigante parallelo – Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SNO1); un atleta, di sesso maschile, disciplina triathlon, specialità duathlon sprint – triathlon olimpico- Federazione Italiana Triathlon (Codice IR04).