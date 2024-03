La Rai cerca arredatori, la selezione è rivolta ai diplomati: come presentare la domanda

Bando di selezione alla Rai per arredatori. L'avviso è rivolto a diplomati e non serve esperienza. Gli arredatori in Rai svolgono diverse attività, tra cui, così come indicato nel bando, collabora con lo scenografo all’ideazione dell’arredamento della scena, rispettando la coerenza della scenografia e nei limiti del budget assegnato; mette a disposizione i vari arredi e oggetti, occupandosi di reperirli presso i depositi aziendali e/o all’esterno, di ritirarli/ riconsegnarli, di farli realizzare e curarne infine la sistemazione sulla scena. La domanda per partecipare alla selezione può essere presentata entro il 21 marzo e le persone che supereranno la selezione saranno assunte presso diverse sedi in Italia, a Roma, Milano, Napoli e Torino.

L'AVVISO

I posti

La selezione è finalizzata ad assumere con contratto di apprendistato professionalizzante nove arredatori diplomati, da inserire nelle sedi situate nelle seguenti città: 5 a Roma; 2 a Milano; 1 a Napoli; 1 a Torino. In fase di adesione al bando, i candidati devono indicare per quale sede di lavoro si propongono e non è ammessa più di una candidatura.