Guardia di finanza, concorso per allievi ufficiali: i requisiti e il bando

Il comando della guardia di finanza ha bandito un concorso per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico – logistico – amministrativo. Si tratta di 16 risorse suddivise tra le specialità telematica, infrastrutture e sanità. La selezione è aperta a civili in possesso di laurea specialistica o magistrale o equipollente.

IL BANDO

I posti

I posti sono così distribuiti: 8 per telematica; 4 per infrastrutture; 4 per sanità. Chi è interessato può candidarsi per una sola specialità. Inoltre, un posto per ciascuna specialità è riservato al coniuge, ai figli superstiti o ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti: alla data del 1° gennaio 2024 non abbiano superato il giorno di compimento del 32° anno di età, ossia siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1992; non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, o abbiano rinunciato a tale status; alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso di una laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree triennali o di I livello), in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono. Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero, sempreché riconosciuti dal competente dicastero, equipollenti; siano in possesso dei diritti civili e politici; non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo; siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.