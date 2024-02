Carabinieri, concorso per la copertura di 17 posti per ufficiali del ruolo tecnico: richiesta la laurea

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri.

La suddivisione dei posti

I primi 14 posti a concorso sono così suddivisi:

4 per la specialità in medicina;

1 per la specialità veterinaria;

2 per la specialità psicologia;

1 per la specialità investigazioni scientifiche-fisica;

3 per la specialità telematica;

2 per la specialità genio;

1 per la specialità amministrazione e commissariato.

Tre posti sono invece riservati a carabinieri già in servizio (appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, nonché ai paritetici ruoli forestali):

1 per la specialità investigazioni scientifiche-fisica;

1 per la specialità telematica;

1 posto per la specialità amministrazione e commissariato.

Le domande

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 27 marzo 2024.