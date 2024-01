Guardia di finanza, concorso per marescialli allievi: i posti, il bando

La guardia di finanza ha indetto un concorso per marescialli allievi che potenzieranno il servizio sanitario. Verranno selezionati infermieri, fisioterapisti e tecnici di radiologia medica.

IL BANDO

I posti

Il concorso prevede la copertura di 10 posti di allievi marescialli suddivisi nei seguenti profili: 5 infermieri; 3 fisioterapisti; 2 tecnici di radiologia medica.

I requisiti

Gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri e gli allievi finanzieri del Corpo della guardia di finanza devono possedere i seguenti requisiti: alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano superato il giorno del compimento del 35º anno di età; non abbiano demeritato durante il servizio prestato; se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore o se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità; non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa; non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della guardia di finanza. I cittadini italiani, anche se già alle armi, devono possedere: alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di età; godano dei diritti civili e politici; non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo; non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status; non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza.

I requisiti specifici

I candidati devono anche possedere una laurea triennale abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie rientrante nelle classi di laurea indicate in allegato 1 al bando di concorso o titolo equipollente; iscrizione all’albo relativo al profilo per il quale concorrono: infermieri, fisioterapisti o tecnici sanitari di radiologia medica.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 12 febbraio 2024 alle ore 12, esclusivamente mediante la procedura telematica attraverso il portale della guardia di finanza.