Garante della privacy, bando di concorso per impiegati operativi: i requisiti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha indetto un concorso per assumere personale nell’area degli operativi. Si tratta di impiegati operativi in prova nel ruolo dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e due nella carriera degli operativi in prova nel ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Le candidature devono essere inviate entro il prossimo 31 gennaio.

I posti

I posti sono così distribuiti. Dieci come impiegato operativo in prova nel ruolo dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, al livello iniziale della tabella stipendiale degli impiegati operativi del Garante, di cui: uno riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette e due riservati al personale in possesso dei requisiti di cui al bando, titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, oppure in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo o di aspettativa che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze del Garante; due posti da operativo in prova, qualifica vice-assistente, livello 11, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, riservati ai soggetti appartenenti alle categorie protette:1 da assumere presso la sede di Torino dell’Art; 1 da assumere presso la sede secondaria di Roma dell’Art.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; aver compiuto il diciottesimo anno di età; godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; titolo di studio previsto per l’accesso alla posizione da ricoprire; idoneità fisica all’impiego valutata in relazione ai compiti dei posti messi a concorso; posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti; non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

I requisiti specifici

I candidati devono anche essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e possedere almeno uno dei seguenti requisiti: esperienza di durata almeno triennale maturata successivamente al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, in posizioni corrispondenti all’area operativa del personale dell’ufficio del Garante o di Art, in uffici pubblici e privati; aver prestato servizio presso il Garante o Art con analoghe funzioni per almeno due anni con contratto a tempo determinato o in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo o di aspettativa; per il personale della carriera esecutiva del Garante, il possesso da almeno quattro anni di diploma di scuola secondaria di secondo grado congiuntamente all’aver prestato servizio nel ruolo del Garante da almeno sei anni.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro le ore 18 del 31 gennaio 2024 solo via web, collegandosi sul portale inPA.