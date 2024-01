Istituto nazionale di astrofisica, concorso per collaboratori di amministrazione: il bando

L’Istituto nazionale di astrofisica ha indetto un concorso per collaboratori di amministrazione. Il bando è aperto a diplomati. La selezione pubblica prevede l’assunzione a tempo determinato per attività di supporto nei settori di “Procurement” e di “Reporting/Rendicontazione”, nell’ambito dei Programmi e dei Progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del Pnrr.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; età non inferiore ai 18 anni; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; assenza licenziamento da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; non essere stati dispensati e/o destituiti da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento; assolvimento degli obblighi di leva militare, limitatamente ai cittadini soggetti a tali obblighi; non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure con mezzi fraudolenti; non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata; conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici più diffusi; diploma di scuola superiore di secondo grado.

L'attività degli assunti

I due collaboratori di amministrazione assunti che lavoreranno presso l’Osservatorio astronomico di Padova, svolgeranno le seguenti attività: attività di istruttoria e di revisione di atti, provvedimenti e documenti di natura contabile finanziaria, comportante anche l’applicazione di norme civilistiche e fiscali riguardanti il procurement di “beni e servizi”; utilizzo di procedure e strumenti informatici nell’ambito di istruzioni da parte di appartenenti alle qualifiche superiori relative alle attività di procurement di beni e servizi e alla rendicontazione, nell’ambito delle attività all’attuazione dei programmi PNRR; preparazione degli atti di compilazione delle pratiche relative all’amministrazione ed alla segreteria, secondo le indicazioni fornite dai superiori.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il prossimo 19 gennaio, tramite il portale inPa.