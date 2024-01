Ministero dell'Agricoltura, concorso per 462 assistenti e funzionari: il bando

Il ministero dell'Agricoltura ha pubblicato due bandi per la copertura di 462 posti di lavoro. La selezione è riservata sia a diplomati che a laureati per i ruoli di assistenti e funzionari in diversi profili professionali: amministrativi, informatici, agrari forestali, ispettori, figure tecnico – scientifiche e per la comunicazione, veterinari. I vincitori dei concorsi saranno assunti a tempo indeterminato e pieno e destinati sia all’amministrazione centrale a Roma che ad altre regioni del nord, centro e sud Italia.

IL BANDO PER ASSISTENTI

IL BANDO PER FUNZIONARI

I posti

I 462 posti di lavoro sono divisi in 88 assistenti e 374 funzionari. Per quanto riguarda gli assistenti, si cercano 65 unità da destinare alla sezione agricoltura: 45 con il profilo di assistente amministrativo contabile, 4 con il profilo di assistente tecnico informatico; 16 unità con il profilo di assistente agrario forestale. Le altre 23 unità da destinare alla sezione Icqrf: 7 con il profilo di assistente ispettore di laboratorio e 16 con il profilo di assistente ispettore amministrativo contabile. Per quanto riguarda i 374 posti di funzionari: 112 unità sono da destinare alla sezione agricoltura: 28 con il profilo di di funzionario agrario forestale; 44 unità con il profilo di funzionario amministrativo contabile; 18 con il profilo di funzionario amministrativo giuridico; 12 con il profilo di funzionario informatico; 3 con il profilo di funzionario linguistico e per la comunicazione; 2 con il profilo di funzionario tecnico ambientale; 2 unità con il profilo di funzionario tecnico idraulico; 1 con il profilo di funzionario tecnico meccanico; 2 con il profilo di funzionario veterinario. Infine, 262 unità da destinare alla sezione Icqrf: 128 con il profilo di ispettore agrario; 25 con il profilo di ispettore amministrativo contabile; 84 con il profilo di ispettore amministrativo giuridico; 23 con il profilo di ispettore chimico; 2 unità con il profilo di ispettore informatico.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce; uno dei titoli di studio (diploma, laurea) indicati nei bandi in relazione ai singoli profili professionali.

Come presentare la domanda

I candidati devono inoltrare la domanda entro il 27 gennaio 2024 solo per via telematica, tramite il portale inPa.