Ministero esteri, concorso per 381 assistenti amministrativi e informatici: il bando

Il ministero degli esteri ha pubblicato un concorso per 381 posti di lavoro suddivisi tra assistenti amministrativi ed informatici. La selezione è rivolta a diplomati ed è prevista assunzione con contratto a tempo indeterminato.

IL BANDO

I posti

Il concorso selezionerà 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nei ruoli del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’area assistenti: 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare; 100 unità con il profilo di assistente informatico, telecomunicazione e cifra.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo specifico impiego a cui il codice di concorso si riferisce; possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

condotta incensurabile; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Le prove

Tre le prove previste: una scritta distinta per i codici di concorso, che consisterà nella somministrazione di un test di 40 quesiti a risposta multipla nelle materie di seguito indicate, da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti; una prova d’esame orale, distinta per i codici di concorso, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta, che consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie di seguito indicate; una prova facoltativa in lingua straniera, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 26 gennaio 2024 tramite il portale inPA, previa registrazione.