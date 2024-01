Ministero della Difesa: concorso per 267 funzionari, posti anche in Sicilia. Il bando

Il ministero della Difesa ha indetto un bando per assumere 267 funzionari. Il concorso riguarda laureati e il contratto sarà a tempo indeterminato e pieno, negli ambiti amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario, storico culturale e sanitario. I posti di lavoro si trovano in varie regioni d’Italia.

IL BANDO

I posti

Verranno assunte complessivamente 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nell’area funzionari del ministero della Difesa. Nello specifico, verranno selezionati 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, di cui 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa: Campania 5 posti; Emilia Romagna 6; Friuli Venezia Giulia 2; Lazio 109; Liguria 4; Lombardia 5; Piemonte 3; Puglia 1; Sardegna 1; Sicilia 4; Toscana 2; Umbria 4; Veneto 6. Altre 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche da assegnare alla regione Lazio. Ed infine, 75 unità con competenze in procurement: Campania 2 posti; Emilia Romagna 2; Lazio 37; Liguria 5; Lombardia 1; Marche 2; Piemonte 2; Puglia 8; Sardegna 3; Sicilia 3; Toscana 2; Trentino Alto Adige 1; Umbria 1; Veneto 6 posti. Verranno selezionati anche 5 funzionari dell'ambito sanità, con competenze in psicologia, da destinare alla regione Lazio.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni oppure per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce.

I requisiti specifici

I candidati per funzionario nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale devono inoltre essere in possesso di: laurea magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze

economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente. I candidati per funzionario nell'ambito della sanità devono essere in possesso di laurea magistrale (LM): LM-51 Psicologia o titoli equiparati secondo la normativa vigente; abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.

Le prove

Per lo svolgimento della procedura concorsuale, la Commissione Ripam, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà anche di Formez PA. La selezione prevede una prova scritta e la valutazione dei titoli.

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda entro il 29 gennaio 2024, solo con modalità telematica, attraverso il portale inPA.