Agenzia cybersicurezza nazionale: concorso per coordinatori appartenenti alle categorie protette

L’agenzia per la cybersicurezza nazionale ha pubblicato il bando di concorso pubblico per la selezione di coordinatori appartenenti alle categorie protette. L’assunzione avverrà con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, presso la sede di Roma. La domanda di ammissione al concorso può essere presentata fino al 13 gennaio 2024.

I posti

I profili richiesti sono due e il personale sarà così distribuito: 10 coordinatori appartenenti alle categorie protette, iscritti nell’elenco dei disabili disoccupati tenuto dalla città metropolitana di Roma capitale; 1 coordinatore appartenente alle categorie protette e alle categorie a esse equiparate, tenuto dal servizio inserimento lavoro disabili di Roma.

I requisiti

I candidati devono appartenere alle categorie protette. È necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non inferiore agli anni diciotto; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Agenzia oppure con le istituzioni democratiche o che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

I requisiti specifici

È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze economiche, scienze dell’economia e della gestione aziendale o altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi della normativa vigente; laurea a ciclo unico in giurisprudenza o laurea di vecchio ordinamento in campo economico, giuridico e delle scienze politiche.

Le prove

Saranno tre le prove a cui i candidati verranno sottoposti: due scritte e una orale. Le prove scritte consisteranno nella risoluzione di due quesiti a risposta sintetica sulle materie previste dal programma d’esame e in un test a risposta multipla per accertare la conoscenza della lingua inglese (livello B2). La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie indicate e, inoltre, sull’architettura normativa in materia di cybersicurezza e, infine, in una conversazione in lingua inglese. Tutte le prove si svolgeranno a Roma.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 18 del 13 gennaio 2024, esclusivamente con modalità telematica, attraverso il Portale Unico per il Reclutamento inPA.