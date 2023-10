Ministero ambiente, concorso per 298 funzionari: i profili e come presentare la domanda

Il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha indetto un concorso per la selezione di 298 funzionari. Di tratta di assunzioni a tempo indeterminato e pieno. Il concorso pubblico è rivolto a candidati laureati.

IL BANDO

I posti a disposizione

I 298 funzionari sono divisi in 218 funzionari elevata specializzazione tecnica (14 funzionari nel settore dell’architettura e pianificazione territoriale e urbanistica; 24 funzionari nel settore dell’ingegneria civile, gestionale, energetica ed elettrica; 40 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, mineraria e della geologia; 10 funzionari nel settore dell’informatica e delle scienze statistiche; 10 funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali; 10 funzionari nel settore della comunicazione pubblica; 6 funzionari nel settore delle scienze chimiche; 6 funzionari nel settore delle scienze fisiche; 92 funzionari nel settore delle scienze economiche;

n. 6 funzionari nel settore delle scienze biologiche), 80 funzionari (15 funzionari nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile; 20 funzionari nel settore dell’economia e contabilità pubblica; 5 funzionari nel settore delle scienze biologiche e biologia; 5 funzionari nel settore delle scienze chimiche; 10 funzionari nel settore dell’ingegneria mineraria; 5 funzionari nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali; 15 funzionari nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione; 5 funzionari nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo e dell’editoria.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce; possesso dei titoli di studio relativi ai singoli profili professionali; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni oppure per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

I requisiti specifici

I concorrenti al nuovo concorso ministero dell’ambiente per funzionari devono possedere, a seconda del profilo per il quale si candidano, i seguenti titoli di studio, come si evince dal bando.

La sede di lavoro

La sede di destinazione è la centrale che è situata a Roma. Eventuali assegnazioni alle sedi periferiche di Bologna e Napoli saranno indicate successivamente, sulla base dei fabbisogni espressi dall’amministrazione. I candidati, secondo l’ordine di graduatoria, saranno invitati in tal caso, ad esprimere le predette preferenze. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze si procederà d’ufficio.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il 25 novembre 2023 esclusivamente per via telematica, registrandosi al portale inPA.