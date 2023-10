Agenzia per l'Italia digitale: concorso per funzionari tecnici, i requisiti e il bando

L’agenzia per l’Italia digitale ha indetto un concorso per il reclutamento di funzionari tecnici. La selezione pubblica prevede l’assunzione di personale non dirigenziale, con contratto a tempo determinato e pieno. Si tratta dell'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’agenda digitale italiana e a contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Inoltre, coordina le amministrazioni nel percorso per attuare il piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza; idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni oppure per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli equiparati secondo la normativa vigente: L08 lauree in ingegneria dell’informazione; L09 lauree in ingegneria industriale; L30 lauree in scienze e tecnologie fisiche; L31 lauree in scienze e tecnologie informatiche; L35 lauree in scienze matematiche; LM17 lauree magistrali in fisica; LM18 lauree magistrali in informatica; LM29 lauree magistrali in ingegneria elettronica; LM31 lauree magistrali in ingegneria gestionale; LM32 lauree magistrali in ingegneria informatica; LM40 lauree magistrali in matematica; LM66 lauree magistrali in sicurezza informatica; LM91 lauree magistrali in tecniche e metodi per la società dell’informazione.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione per il reclutamento di 39 funzionari tecnici deve essere presentata entro il 22 novembre solo via web, cliccando sul link per la candidatura nel portale inPA. La sede di lavoro è presso l'agenzia che si trova a Roma.