Polizia di Stato: bandito un concorso per atleti delle Fiamme Oro, come presentare la domanda

Il ministero dell'Interno ha bandito un concorso per assumere atleti che saranno assegnati ai gruppi sportivi Fiamme oro della polizia. La selezione è aperta ad atleti civili in possesso di licenza media e i vincitori saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato, con la qualifica di agente.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 35° anno d’età; diploma di scuola secondaria di 1° grado o titolo equipollente; essere riconosciuti dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale; possesso di almeno uno dei titoli sportivi richiesti dal bando; idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

I posti a concorso

La procedura concorsuale è riservata ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti e assistenti della polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati nel bando. I posti messi a concorso sono 23 e saranno così ripartiti: 1 atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialità speed, Federazione arrampicata sportiva italiana (CodiceAR01); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva, specialità lead, Federazione arrampicata sportiva italiana (Codice AR04); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità lancio del disco, Federazione italiana di atletica leggera (Codice AL12); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera — specialità salto in alto, Federazione italiana di atletica leggera (Codice AL13); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità salto in lungo, Federazione italiana di atletica leggera (Codice AL14); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina canoa, specialità canoa canadese – Cl 500, Federazione italiana canoa kayak (Codice CA08); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina curling, specialità team femminile, Federazione italiana sport del ghiaccio (Codice CU03); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ginnastica artistica femminile, specialità trave, Federazione ginnastica d’Italia (Codice GR03); 2 atleti, di sesso maschile, disciplina ginnastica artistica maschile specialità all around, Federazione ginnastica d’Italia (Codice GR04); 1 atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria -90 kg Federazione Italiana judo, lotta karate arti Marziali (Codice JU07); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina karate specialità kumite femminile categoria 61 kg, Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Codice KA01); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta femminile, categoria 53 kg, Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Codice LO03); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 50 mt stile libero, Federazione italiana nuoto (Codice NU13); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto artistico, specialità solo tecnico, Federazione italiana nuoto (Codice NA01); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto artistico, specialità squadra tecnica, Federazione italiana nuoto (Codice NA02); 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere, specialità 10 km, Federazione italiana nuoto (Codice NA03); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria 76 kg – Federazione italiana, pesistica (Codice PS04); 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo 3/4 centro, nr. 12-13, Federazione italiana rugby (Codice RU08); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità fioretto femminili, Federazione italiana scherma (Codice SC06); 1 atleta, di sesso femminile, disciplina sci alpinismo, Federazione italiana sport invernali (Codice SA09); 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialità skeet – skeet mixed team, Federazione italiana tiro a volo (Codice TV03); 1 atleta, dl sesso maschile, disciplina triathlon, specialità duathlon – triathlon, Federazione italiana triathlon (Codice TR03).

La selezione

I candidati saranno convocati per essere sottoposti all’accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale. Successivamente, per coloro che risulteranno idonei a tutti gli accertamenti, è prevista la valutazione dei titoli. I candidati saranno convocati per essere sottoposti all’accertamento dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito web istituzionale della polizia di Stato il 30 novembre 2023.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 27 novembre 2023, esclusivamente attraverso la procedura telematica sul sito della polizia di Stato. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercente la responsabilità genitoriale, o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore, intendendosi acquisito l’assenso alla sottoposizione ai prescritti accertamenti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale.