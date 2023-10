Agenzia delle Entrate, concorso per 4.500 funzionari: pubblicati i calendari delle prove

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il calendario delle prove scritte del concorso per l’assunzione di 4500 funzionari. Le prove scritte si terranno su più sedi decentrate a livello nazionale, isole comprese. Si tratta di 3970 funzionari tributari e 530 funzionari di pubblicità immobiliare.

IL CALENDARIO PER 3970 FUNZIONARI TRIBUTARI

IL CALENDARIO PER 530 FUNZIONARI PUBBLICITA' IMMOBILIARE

Le prove scritte si terranno nella settimana dal 13 al 17 novembre e la distribuzione dei candidati nelle diverse sedi d’esame è stata effettuata tenendo conto della residenza dichiarata dagli interessati nella domanda di partecipazione. I candidati ammessi, che già hanno ricevuto comunicazione, dovranno presentarsi presso la sede d’esame, nel giorno e nell’orario indicati; non potranno essere ammessi alla prova in un giorno, in un orario e in un luogo diversi da quelli ad essi assegnati. L’assenza sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura. La conferma del diario d’esame o le eventuali variazioni saranno pubblicate con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il prossimo 6 novembre.

I documenti da presentare

I candidati devono presentarsi nel giorno e nell’ora di cui al calendario con i seguenti documenti: copia stampata della nota di partecipazione alla prova concorsuale (che sarà inviata a ciascun candidato, qualche giorno prima della data di espletamento della prova, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda, con un Qr-code indispensabile per l’accesso alla prova); documento di riconoscimento in corso di validità; codice fiscale.

In particolare, pena l’esclusione, i candidati non potranno introdurre nella sede d’esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici.

La prova scritta per funzionario tributario

La prova scritta per i 3970 posti del profilo professionale di funzionario tributario, consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, sulle seguenti materie: diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta; diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; contabilità aziendale; elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.

La prova scritta per funzionario dei servizi per pubblicità immobiliare

La prova per i 530 posti funzionari dei servizi per pubblicità immobiliare verterà su: diritto civile; diritto amministrativo; elementi di diritto processuale civile; elementi di diritto tributario; elementi di diritto penale. Durante la prova scritta si procederà anche all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.