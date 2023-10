Vigili del fuoco, concorso per 189 ispettori logistico gestionali: il bando

Il ministero dell'Interno ha indetto un concorso per ispettori logistico gestionali dei vigili del fuoco. La selezione pubblica, aperta a candidati diplomati, prevede la copertura di 189 posti di lavoro.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; età non superiore agli anni 45. Non è soggetta ai limiti massimi di età, la partecipazione al concorso del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di un sesto dei posti; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio; diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, in tutti gli indirizzi, sezioni e opzioni individuati con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89 oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti tecnici, in tutti i settori e gli indirizzi individuati con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88; possesso delle qualità morali e di condotta.

Le riserve

Alcuni posti del concorso sono riservati: un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del bando, ad esclusione dei limiti di età; il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal bando; il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso per 189 ispettori logistico gestionali deve essere presentata entro il 17 novembre 2023 tramite procedura telematica, attraverso il portale del reclutamento inPA.