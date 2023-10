Ministero dell'Interno: tre avvisi per esperti finanziari, in appalti pubblici e raccolta dati. I requisiti

Il ministero dell'Interno ha pubblicato 3 bandi per esperti. Si tratta di professionisti con competenze in appalti pubblici, in raccolta e analisi dati ed economico-finanziari. Il conferimento di incarichi di collaborazione è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Fami. Per tutti e tre gli avvisi c'è tempo fino al 19 ottobre per presentare la domanda.

AVVISO ESPERTI IN APPALTI PUBBLICI

AVVISO ESPERTI IN RACCOLTA E ANALISI DATI

AVVISO ESPERTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le sedi di lavoro

Per quanto riguarda gli esperti nel settore appalti pubblici ed economico-finanziari la sede di lavoro è il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione a Roma. Gli esperti in raccolta e analisi dati lavoreranno sempre presso il dipartimento e presso la Commissione Nazionale per il diritto di asilo a Roma.

Requisiti esperti settore appalti pubblici

Quattro i posti a disposizione; oltre ai requisiti generici, sono previsti quelli specifici. Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente: LM/SC-GIUR – scienze Giuridiche; LM-16 – finanza; LM-52 – relazioni internazionali; LM-56 – scienze dell’economia; LM-62 – scienze della politica; LM-63 – scienze delle pubbliche Amministrazioni; LM-76 – scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 – scienze economico-aziendali; LM-90 – studi europei; LMG/01 – giurisprudenza ciclo unico; comprovata esperienza lavorativa (compresi stage, tirocini e servizio civile) quinquennale in materia di appalti, con particolare riferimento agli ambiti indicati nell’avviso pubblico.

Requisiti esperti in raccolta e analisi dati

Sette i posti a disposizione; oltre ai requisiti generici, sono previsti quelli specifici. Laurea o titolo equiparato in una delle seguenti classi secondo la normativa vigente: – L 30 scienze e tecnologie fisiche; L31 scienze e tecnologie informatiche; L35 scienze matematiche; L41 statistica; L 8 ingegneria dell’informazione; L 9 ingegneria industriale; L 18 scienze dell’economia e della gestione aziendale; L 33 scienze economiche; oppure laurea magistrale o titolo equiparato secondo la normativa vigente in una delle seguenti classi: LM 82 scienze statistiche; LM 18 informatica; LM 27 ingegneria delle telecomunicazioni; LM 31 ingegneria gestionale; LM 32 ingegneria informatica; LM 40 matematica; LM 66 sicurezza informatica; LM 56 Scienze dell’economia; LM 77 scienze economico-aziendali; comprovata esperienza lavorativa quinquennale in materia di raccolta, analisi ed elaborazione dati statistici, compresi stage, tirocini presso enti pubblici e privati di cui 12 mesi di esperienza lavorativa in materia di raccolta, analisi ed elaborazione dati nell’ambito di strutture pubbliche o nell’ambito di Organismi internazionali, di organizzazioni private o del terzo settore, in materia di immigrazione, asilo e della protezione internazionale; utilizzo di software informatici: Pacchetto Office, Power BI, Business Object, software R; conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del Qcer.

Requisiti esperti economico-finanziari

Undici i posti a disposizione; oltre ai requisiti generici, sono previsti quelli specifici. Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente: LM-16 finanza; LM-56 scienza dell’economia; LM-76 scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 scienze economico aziendali; comprovata esperienza lavorativa (compresi stage, tirocini o servizio civile) quinquennale in profilo amministrativo in attività di supporto alla gestione economico-finanziaria in enti pubblici e/o privati, con competenze economico-finanziarie e contabili, di cui almeno 1 anno a supporto della Pubblica Amministrazione in ambiti disciplinari economico-finanziari e contabili; ottima conoscenza pacchetto Office.

Come presentare la domanda

Gli interessati alla selezione pubblica del ministero dell’Interno per esperti devono candidarsi entro il 19 ottobre 2023, effettuando prima la registrazione sul portale inPA.