Scuola, concorso per il personale Ata addetto alla pulizia: posti di lavoro anche in Sicilia

Concorso per il personale Ata addetto alle pulizie: al via la terza fase di assunzioni di collaboratori scolastici ex lsu per 590 posti in totale e che riguarderà soltanto alcune province di Italia. Si tratta di una selezione rivolta a coloro che hanno svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali come dipendenti di aziende private. Posti di lavoro sono previsti anche in quasi tutta la Sicilia. Le domande potranno essere presentate in modalità online dal 17 agosto all’8 settembre 2023.

I requisiti

Possono partecipare al concorso per il personale Ata addetto alle pulizie nelle scuole riservato agli ex Lsu coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, nei servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

I posti

I posti residui per le assunzioni del personale Ata addetto alle pulizie nelle scuole tramite il terzo concorso per titoli si trovano, secondo i dati Anief, nelle seguenti province: Chieti, L’Aquila, Teramo (Abruzzo); Potenza (Basilicata). Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia (Calabria); Avellino, Caserta, Napoli (Campania); Frosinone, Rieti (Lazio); La Spezia (Liguria); Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Sondrio (Lombardia); Isernia (Molise); Asti, Biella e Vercelli (Piemonte); Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto (Puglia); Cagliari (Sardegna); Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani (Sicilia); Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Prato (Toscana); Terni (Umbria); Belluno e Venezia (Veneto). I lavoratori risultati soprannumerari nella provincia di appartenenza dovrebbero essere collocati in una graduatoria nazionale per poi essere assunti in una provincia con posti liberi.

Come presentare la domanda

La procedura sarà pubblicata a breve sul sito inPA e le domande potranno essere presentate soltanto in modalità online dal 17 agosto all’8 settembre 2023. A questa terza procedura selettiva seguirà una fase di graduatoria nazionale per l’inserimento di coloro che, pur avendo i requisiti, non sono rientrati nella precedente seconda procedura dalla selezione per mancanza di posti nella provincia di appartenenza.