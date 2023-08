Via alle domande per le supplenze annuali del personale Ata nelle scuole secondarie regionali

Entro il 27 agosto si può fare richiesta per il conferimento delle supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato del personale Ata delle scuole secondarie regionali per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2023/2024. Le convocazioni sono programmate per lunedì 4 settembre dalle 9 sino alle 14 e, se non completate, martedì 5 settembre sempre agli stessi orari.

Per il conferimento delle nomine non è prevista la presenza fisica degli aspiranti, che dovranno, invece, inviare entro e non oltre domenica 27 agosto 2023 la propria disponibilità a ricevere l’incarico, utilizzando il modello allegato all'avviso ed impegnandosi ad essere reperibili telefonicamente nel giorno della convocazione.

La comunicazione di disponibilità dovrà essere inviata esclusivamente via pec a: dipartimento.istruzione@ certmail.regione.sicilia.it