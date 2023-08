Ryanair cerca personale in Sicilia: due giorni di open day a Palermo e a Catania

Ryanair cerca personale in Sicilia. La compagnia aerea effettuerà due giorni di open day per selezionare assistenti di volo a Palermo e a Catania. I candidati dovranno avere almeno 18 anni e possedere un passaporto europeo o del Regno Unito.

I requisiti

I candidati devono essere maggiorenni e avere passaporto europeo o del Regno Unito. Inoltre, devono possedere competenze natatorie (essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto), buona forma fisica e una fluente conoscenza dell’inglese. Inoltre, è richiesta un’altezza compresa tra 157 e 188 centimetri, con un peso proporzionato. Inoltre, si deve possedere molto entusiasmo, fornire disponibilità a lavorare su turni, avere passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

Gli open day

La due giorni di selezione avviene in collaborazione con Crewlink, un’azienda specializzata nel reclutamento di assistenti di volo, che è anche partner ufficiale per il reclutamento all’interno del gruppo Ryanair Holdings PLC, che comprende Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Laudamotion e Malta Air. Il 23 agosto l'appuntamento è, alle ore 10:30, presso il Best Western hotel Mediterraneo a Catania, il 24 agosto, alle 10,30 presso l'Ibis styles a Palermo.

Le prove

Ai candidati viene richiesto, come prima prova, di superare un test di lingua inglese. Coloro che vengono convocati per partecipare ai Cabin Crew Day hanno l’opportunità di partecipare a presentazioni aziendali che trattano la vita dell’equipaggio di cabina e le aspettative legate a questa professione. Successivamente, si svolgono colloqui di lavoro, nei quali vengono poste domande sempre in lingua inglese. I candidati selezionati vengono ammessi a un corso di formazione per assistenti di volo che ha una durata di 6 settimane che può essere svolto in diverse sedi europee, anche in Italia, a seconda dell’azienda partner di Ryanair tramite la quale sono stati reclutati. Al termine del periodo formativo, gli studenti partecipano agli esami finali e ottenere la certificazione di assistente di volo.

Le posizioni aperte

I candidati e gli aspiranti tali possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso di Ryanair tramite la sezione “Lavora con noi”. Qui è possibile candidarsi registrando il proprio curriculum vitae attraverso l’apposito modulo online. Per le posizioni di assistenti di volo in Ryanair, è possibile presentare la candidatura sia attraverso il sito web di Ryanair, sia seguendo la procedura prevista per le selezioni di Crewlink. In ogni caso, ricordiamo che è l’azienda Crewlink che gestisce le selezioni per questa posizione. Data l’elevata quantità di candidature che riceve la compagnia, verranno contattati solamente i candidati il cui profilo risulta interessante per le posizioni aperte.