Concorso per insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria, in Sicilia 134 posti

Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato il bando di concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria. Si tratta di 1740 posti in tutta Italia, di cui 134 in Sicilia.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti: laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate o nella classe LM-68 Scienze e tecniche dello sport o nella classe LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Devono poi possedere 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

I posti per regione

I posti sono 1.740 in totale, così ripartiti: Abruzzo 33, Basilicata 4, Calabria 34, Campania 175, Emilia Romagna 151, Friuli Venezia Giulia 36, Lazio 183, Liguria 27, Lombardia 350, Marche 37, Molise 2, Piemonte 116, Puglia 122, Sardegna 31, Sicilia 134, Toscana 101, Umbria 24, Veneto 180.

Le prove

Per quanto riguarda le prove sono due: scritta e orale, valutazione titoli e formazione graduatoria di merito sulla base dei punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. Nella graduatoria sono inseriti i soli vincitori, ossia i docenti che rientrano nel novero dei posti banditi in ciascuna regione. La prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio. I candidati, che ottengono nella prova scritta un punteggio pari ad almeno 70/100, accedono alla prova orale che consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche effettuate e di esempi di uso pratico delle tecnologie digitali. Nel corso della prova, inoltre, la commissione interloquisce con il candidato al fine di valutarne la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Qcer.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata solo in modalità telematica, entro le ore 23,59 del 6 settembre 2023, sul sito InPa dove è stato pubblicato il bando di concorso, o alternativamente, sul sito Miur.