Ministero dell'Economia, bando di concorso per funzionari: i requisiti, le prove

Il ministero dell’Economia e della Finanza ha pubblicato un bando per l’assunzione di funzionari. Il concorso è rivolto a laureati in diverse materie giuridiche ed economiche e il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Si tratta di 20 funzionari che saranno assegnati al dipartimento del tesoro, presso una delle sedi negli uffici centrali di Roma.

IL BANDO

I requisiti

I candidati, oltre ai generici requisiti di ammissione, devono essere in possesso di laurea triennale in: L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-35 Scienze matematiche; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale; L-33 Scienze Economiche e Statistiche; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L- 40 Sociologia; L- 41 Statistica, nonché i titoli equiparati alle su indicate classi di lauree triennali (L), secondo la normativa vigente; oppure laurea magistrale in:LM-16 Finanza; LM40 Matematica; LM-17 Fisica; LM-56 Scienze dell’economia; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LMG-01 Giurisprudenza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienze della politica; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, nonché i titoli equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM) o specialistiche (LS), secondo la normativa vigente.

Inoltre, devono possedere o un dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale oppure aver conseguito un master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

Le prove

La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi: a) eventuale fase preselettiva di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti. Nel caso in cui vengano presentate un numero di domande di partecipazione cinque volte superiore al numero dei posti banditi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una fase preselettiva di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, finalizzata all’ammissione alle prove orali di un numero di cento candidati, oltre gli ex aequo. In caso di espletamento della fase preselettiva, la valutazione dei titoli legalmente viene effettuata prima dello svolgimento delle prove orali; b) prova orale, finalizzata all’accertamento della lingua inglese, di un’altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell’Unione europea, nonché della conoscenza delle tecnologie digitali ed informatiche, delle capacità comportamentali, relazionali ed attitudinali; nella prova orale potranno essere discussi anche casi pratici. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese, nel livello minimo prescritto, costituisce elemento propedeutico e indispensabile per il prosieguo dell’esame orale. La prova orale è valutata in trentesimi. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato almeno 21/30 al termine della prova orale e che siano risultati idonei alla verifica finalizzata all’accertamento del livello di lingua inglese, nel livello minimo sufficiente prescritto dal presente bando; c) valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, salvo che non siano stati già valutati in fase preselettiva, e dei titoli professionali e di servizio. Per la valutazione dei titoli possono essere conseguiti fino ad un massimo di 15 punti. La valutazione dei titoli viene espletata successivamente alle prove orali, salvo il caso in cui venga effettuata la prova preselettiva.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro l'11 settembre attraverso il portale unico del reclutamento inPA, compilando il format di candidatura.