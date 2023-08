Guardia di finanza, concorso per allievi finanzieri atleti: i requisiti, come presentare la domanda

Un concorso della guardia di finanza per il reclutamento di allievi finanzieri atleti. Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado. La selezione è finalizzata a reclutare civili e militari da destinare al Centro sportivo della guardia di finanza in qualità di atleti.

IL BANDO

I requisiti

Per partecipare al concorso occorre avere alcuni requisiti: godimento dei diritti civili e politici; alla data del 30 giugno (o del 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria) dell’anno di riferimento, aver compiuto il 17º anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 35º anno di età, se candidati per le discipline sportive atletica leggera, skateboarding, judo, karate, nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo in acque libere, tuffi, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, scherma, sci alpino, sci fondo invernale, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, bob, pattinaggio sul ghiaccio velocità pista lunga, short track, ski cross, snowboarding, sci alpinismo, curling, e vela; oppure il 18º anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26º anno di età, se candidati per le discipline sportive canoa, canottaggio e canottaggio coastal rowing. Il limite anagrafico massimo è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato fino al 30 giugno stesso (ovvero fino al successivo 31 ottobre, in caso di partecipazione alla procedura selettiva straordinaria), comunque non superiore a 3 anni, per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato. Se minorenni, occorre avere alla data di presentazione della domanda il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella guardia di finanza; diploma di istruzione secondaria di primo grado; alla data dell’effettivo incorporamento, non essere imputati o condannati o non avere ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione; non trovarsi, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere.

Le discipline messe a concorso

Le discipline vengono suddivise in due macrogruppi. Il primo vede: atletica leggera, skateboarding, judo, karate, nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo in acque libere, tuffi, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, scherma, sci alpino, sci fondo invernale, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, bob, pattinaggio sul ghiaccio velocità pista lunga, short track, ski cross, snowboarding, sci alpinismo, curling, e vela. Il secondo gruppo: canoa, canottaggio e canottaggio coastal rowing.

Le prove

Le prove previste sono: accertamenti psico-fisici; accertamenti attitudinali; valutazione titoli. Per accertare i requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti a esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio, le prove attitudinali sono dirette invece ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività e il ruolo che si è chiamati a ricoprire.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso della guardia di finanza, deve essere presentata, entro il 31 ottobre, esclusivamente attraverso la procedura telematica sul sito della guardia di finanza.