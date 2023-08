Il ministero dell'Economia cerca esperti in ambito giuridico e informatico, i requisiti

Il ministero dell’Economia e delle Finanze cerca professionisti esperti negli ambiti giuridico e informatico da destinare alle linee di intervento del progetto “Pro.di.git”. Le domande dovranno essere inviate entro il 21 agosto.

L'AVVISO

I profili cercati

Le figure professionali ricercate sono 12. Si tratta di 4 esperti studiosi di diritto tributario (profilo giuridico), dei quali: 2 con esperienza almeno decennale (project manager); 2 con esperienza almeno quinquennale (middle). Si cercano anche 4 esperti studiosi di informatica giuridica (profilo giuridico informatico), dei quali: 2 con esperienza almeno decennale (project manager); 2 con esperienza almeno quinquennale (middle). Inoltre, si cercano 4 esperti studiosi di computer science e intelligenza artificiale (profilo computer science e intelligenza artificiale), dei quali: 2 con esperienza almeno decennale (project manager); 2 con esperienza almeno quinquennale (middle). L’incarico durerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30 novembre 2023 e non sarà rinnovabile. Gli esperti di Project Manager potranno guadagnare fino a 500 euro, gli esperti Middle fino a 300 euro al giorno.

I requisiti

I candidati devono possedere determinati requisiti. Per quanto riguarda il profilo giuridico occorre: esperienza almeno di 10 anni per i “Project manager” e 5 per i “Middle” nel campo del diritto tributario; laurea magistrale in Giurisprudenza. Per quello giuridico informatico serve: esperienza di 10 anni per i “Project manager” e 5 per i “Middle” nelle applicazioni informatiche per il diritto, in particolare per la giustizia; laurea magistrale in Giurisprudenza o Ingegneria informatica o Scienze dell’Informazione; conoscenza lingua inglese. Infine, per il profilo computer science e intelligenza artificiale serve: esperienza di almeno 10 anni per i “Project manager” e di 5 anni per i “Middle” nello sviluppo di sistemi informatici, in particolare nell’AI; laurea magistrale in Ingegneria o Scienze dell’Informazione o Matematica o simili;

conoscenza lingua inglese.

Le prove

Per quanto riguarda le prove, i candidati saranno chiamati ad affrontare una valutazione del curriculum e un colloquio. Quest'ultimo sarà finalizzato a valutare l’esperienza dichiarata nel curriculum.

Come presentare la domanda

Le candidature dovranno essere inviate entro il 21 agosto 2023 esclusivamente tramite il portale inPA. Ogni fase della procedura verrà pubblicata sul sito del Mef nella sezione “Amministrazione trasparente”.