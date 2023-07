Istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Palermo, concorso per funzionario di amministrazione

Un concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato bandito dall'Istituto nazionale di astrofisica spaziale e fisica cosmica per funzionario di amministrazione per la sede di Palermo. Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato e a tempo pieno, quinto livello professionale per il settore di attività degli appalti e contratti.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono possedere: il diploma di laurea in Giurisprudenza. I candidati che abbiano conseguito titoli di studio analogo in uno Stato estero devono ottenere il riconoscimento della equivalenza o della equipollenza del titolo. Inoltre occorre avere: cittadinanza italiana, fatta eccezione per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e per i soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, per i soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani); età non inferiore ai diciotto anni; godimento dei diritti civili e politici; e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; assolvimento degli obblighi di leva militare, limitatamente ai cittadini soggetti a tali obblighi; non avere riportato condanne penali; non avere procedimenti penali in corso; i) non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione; non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata; conoscenza della lingua inglese.

Le prove

Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una prova orale. La prima consisterà, a scelta della commissione esaminatrice, in una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero in un elaborato a carattere teorico-pratico, e verterà seguenti materie: a) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; b) diritto amministrativo, con particolare riferimento ai procedimenti, agli atti ed ai provvedimenti amministrativi; c) gli appalti pubblici e il codice dei contratti pubblici. d) contabilità pubblica; e) ordinamento degli Enti Pubblici di Ricerca. Nel corso della prova orale verrà accertato anche il grado di conoscenza della lingua inglese, mediante la lettura e la traduzione di un brano scelto dalla commissione, e delle conoscenze informatiche di base. Qualora il numero delle domande di ammissione alla procedura concorsuale sia superiore di oltre 50 volte il numero dei posti messi a concorso, si terrà una preselezione.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione dovrà essere trasmessa entro le ore 23:59 del 13 agosto 2023. Il bando è pubblicato sul "Sito Web" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", all'indirizzo "www.inaf.it", Sezione "Lavora con noi", Sottosezione "Amministrativi a Tempo Indeterminato".