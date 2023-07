Istat, pubblicati 3 avvisi per esperti: i profili professionali cercati e come presentare la domanda

L'Istat ha pubblicato tre avvisi pubblici per il reclutamento di esperti in varie discipline, con un compenso fino a 70mila euro. Si tratta di 12 incarichi di lavoro presso la sede centrale di Roma, da conferire nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli esperti

L'Istat intende reclutare: 5 esperti middle – data scientist; 6 esperti middle – organizzazione e procedure PA; 1 esperto senior – data scientist.

AVVISO MIDDLE DATA SCIENTIST

AVVISO MIDDLE ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE PA

AVVISO SENIOR DATA SCIENTIST

I requisiti per esperti middle data scientist

I requisiti sono: Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente: LM91 Data science, LM17 – Fisica, LM31 – Ingegneria gestionale, LM27 – Ingegneria delle telecomunicazioni, LM32 – Ingegneria informatica, LM40 – Matematica, LM66 – Sicurezza informatica; LM82 – Scienze statistiche; LM83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM25 – Ingegneria dell’automazione, – LM29 – Ingegneria elettronica. Inoltre, esperienza di almeno 5 anni acquisita mediante attività di ricerca (incluso dottorato di ricerca) e/o professionale nell’implementazione di procedure informatiche per l’acquisizione, l’integrazione, l’elaborazione e l’analisi di dati anche testuali mediante l’applicazione di tecniche di web scraping, text mining e machine learning. Conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione e analisi statistica: Java, Python e R.

I requisiti per esperti middle organizzazione e procedure Pa

I requisiti sono: Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente: LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-62 Scienze della politica. Inoltre, esperienza di almeno 5 anni acquisita mediante attività di ricerca (incluso dottorato di ricerca) e/o professionale nel profilo richiesto, con particolare riferimento alle misure per l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione definite dal PNRR ed alla loro misurazione nell’ambito delle attività previste dall’art. 1. Queste misure riguardano: A) Accesso, per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale; B) Buona amministrazione, per semplificare norme e procedure; C) Competenze, per allineare conoscenze e capacità organizzative alle nuove esigenze del mondo del lavoro e di una amministrazione moderna. Infine, conoscenza di software di base (Excel, Access) per l’elaborazione dei dati.

I requisiti per esperto senior data scientist

I requisiti sono: Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea o titoli equiparati secondo la normativa vigente: LM91 Data science, LM17 – Fisica, LM31 – Ingegneria gestionale, LM27 – Ingegneria delle telecomunicazioni, LM32 – Ingegneria informatica, LM40 – Matematica, LM66 – Sicurezza informatica; LM82 – Scienze statistiche; LM83 – Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM25 – Ingegneria dell’automazione, – LM29 – Ingegneria elettronica. Inoltre, dottorato di ricerca in statistica, scienze statistiche, ingegneria informatica, ricerca operativa o data science. Occorre esperienza di almeno 8 anni acquisita mediante attività di ricerca e/o professionale nella progettazione di procedure informatiche per l’acquisizione, l’integrazione, l’elaborazione e l’analisi di dati anche testuali mediante l’applicazione di tecniche di web scraping, text mining e machine learning. Infine, conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione e analisi statistica: Java, Python e R.

Come partecipare

La domanda di partecipazione per gli incarichi di lavoro esperti Istat deve essere presentata entro il prossimo 21 agosto tramite il portale di reclutamento inPA, collegandosi alle pagine interessate.