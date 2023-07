Ministero della Difesa, concorsi per 1.452 posti di assistente tecnico e funzionario: i bandi

Due concorsi sono stati indetti dal ministero della Difesa per il reclutamento di 1452 tra assistenti tecnici e funzionari. I bandi sono rivolti ad assunzioni di diplomati e laureati in tutta Italia. Posti di lavoro in molte regioni, tra cui la Sicilia. Le selezioni pubbliche prevedono il reclutamento di 1139 assistenti tecnici e di 313 funzionari, da impiegare mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei ruoli del personale civile del Ministero.

IL BANDO PER ASSISTENTI TECNICI

IL BANDO PER FUNZIONARI

Assistente tecnico, i posti disponibili

Le 1.139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel profilo di assistente tecnico, sono così ripartiti: 1 posto assistente linguistico (codice FA32); 24 posti assistente ai servizi di supporto (codice FT35); 6 posti assistente per l’alimentazione e la ristorazione (codice FT36); 77 posti assistente ai servizi di vigilanza (codice FT37); 9 posti assistente sanitario (codice FS41); 61 posti assistente tecnico per l’informatica (codice FT45); 3 assistente tecnico per i sistemi informativi (codiceFT46); 135 posti assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (codice FT47); 81 posti assistente tecnico per la cartografia e la grafica (codice FT48); 34 posti assistente tecnico chimico-fisico (codice FT49); 10 posti assistente tecnico artificiere (codice FT50); 113 posti assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni (codiceFT51); 52 posti assistente tecnico (codice FT52); 127 posti assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (codice FT53); 130 posti assistente tecnico per le lavorazioni (codice FT54). Tutti i posti disponibili sono consultabili all'interno del bando.

Funzionari, i posti disponibili

Le 313 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario, sono così ripartiti: 31 posti funzionario linguistico (codice FA02); 8 posti funzionario interprete traduttore (codice FA03); 18 posti funzionario tecnico per l’informatica (codice FT10); 2 posti funzionario tecnico per i sistemi informativi (codice FT11); 22 posti funzionario tecnico per la cartografia (codice FT12); 15 posti funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (codice FT13); 48 posti funzionario tecnico per l’ edilizia (codice FT14); 22 posti funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (codice FT15); 22 posti funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (codice FT16); 2 posti funzionario tecnico per la nautica (codice FT17); 64 posti funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica (codice FT18); 48 posti funzionario specialista tecnico (codice FT19); 11 posti funzionario specialista scientifico (codice FT20). Tutti i posti disponibili sono consultabili all'interno del bando.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 27 agosto 2023 tramite il portale web del reclutamento inPA, collegandosi ai link presenti nelle pagine dedicate ai concorsi.