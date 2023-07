Farnesina, concorso per 300 funzionari: i profili richiesti, come presentare la domanda

Pubblicato il bando di concorso per la selezione di 300 funzionari non dirigenziali del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. La selezione sarà gestita dal dipartimento della funzione pubblica-commissione Ripam, avvalendosi di Formez PA. Il personale non dirigenziale selezionato verrà assunto a tempo indeterminato e inquadrato nei ruoli del ministero nell’area funzionari. Le nuove assunzioni permetteranno alla Farnesina e alla sua rete diplomatico-consolare di rispondere con maggiore incisività alle attuali sfide di politica estera e di consolidare l’attività al servizio dei connazionali e delle imprese nella loro proiezione internazionale.

I profili cercati

Il personale da selezionare comprenderà 60 funzionari per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, 145 funzionari amministrativi, contabili e consolari; 30 funzionari del profilo economico, finanziario e commerciale; 50 funzionari dell’area della promozione culturale e 15 funzionari con funzioni di architetto/ingegnere.

I requisiti generici

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro: cittadinanza italiana; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso di riferisce; possesso dei titoli di studio in relazione ai singoli profili professionali; non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; condotta incensurabile; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Le prove

Il concorso consiste in una prova scritta (quesiti a risposta multipla nelle materie caratterizzanti ciascun profilo, quesiti di logica e quesiti situazionali da svolgere su supporto digitale) e una prova orale. Per la prima volta i candidati, inoltre, verranno sottoposti a test situazionali in lingua inglese. La selezione, in linea con le nuove norme, valorizza oltre ai titoli di studio le pregresse esperienze professionali.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso entro e non oltre il 18 agosto, esclusivamente con modalità telematica, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale “inPA”.