Camera dei deputati, al via un concorso per ragionieri: i requisiti e le prove

Un bando di concorso per ragionieri è stato pubblicato dalla Camera dei Deputati. La selezione è aperta a laureati, iscritti all’albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel Registro dei revisori legali o nell’albo professionale dei consulenti del lavoro oppure che hanno svolto per almeno 24 mesi attività riconducibili a quelle sopra indicate.

I requisiti

Per partecipare al bando occorre essere in possesso di alcuni requisiti: cittadinanza italiana; età non superiore a 45 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno. Occorre poi possedere: laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) oppure laurea triennale in Scienze economiche (L-33) o corrispondente laurea di primo livello o corrispondente diploma universitario, di durata triennale, oppure altro titolo che dà accesso all’esame di Stato per l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o titolo equiparato; idoneità fisica; godimento dei diritti politici; assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione; iscrizione nella sezione A o B dell’albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nella sezione A o B del registro dei revisori legali o nell’albo professionale dei consulenti del lavoro oppure avere svolto, successivamente al conseguimento del titolo di istruzione o eventuali titoli equiparati, in modo documentabile, alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, per almeno ventiquattro mesi nell’ultimo quinquennio, attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

I riservisti

Un numero di posti pari a un decimo delle assunzioni sono riservati al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati appartenente al secondo e al terzo livello, che abbia maturato in tali livelli almeno cinque anni di anzianità, è altresì riservato un numero di posti pari a un quinto delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

Le prove

Se il numero delle domande di partecipazione è elevato, le prove d’esame possono essere precedute da una prova selettiva che consisterà in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova pratica e in una prova orale.

Come presentare la domanda

La domanda per partecipare al concorso deve essere inoltrata esclusivamente online entro le ore 18 del 4 maggio 2023, attraverso il sito della Camera dei Deputati e accedendo con credenziali Spid.

© Riproduzione riservata