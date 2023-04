Inps, concorso per 1.184 figure professionali: i requisiti e come partecipare

Bandi di concorso all'Inps per conferire incarichi professionali individuali in ambito previdenziale e assistenziale. Le figure cercate sono in particolare medici e operatori sanitari.

Inps, bando per 701 medici

L'Inps ha pubblicato un avviso per la selezione di 701 medici per “incarichi individuali finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all’Inps".

I requisiti

La candidatura può essere presentata da chi, alla data di pubblicazione dell’avviso, risulta in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in medicina e chirurgia; iscrizione all’albo professionale.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure Cns (Carta Nazionale dei Servizi) oppure Cie (carta identità elettronica), compilando il modulo disponibile sul portale Inps. La domanda deve essere presentata entro le ore 14 del 26 aprile 2023.

Inps, bando per 483 operatori sociali

Inoltre, l'Inps ha pubblicato un avviso pubblico per il reperimento di 483 operatori sociali/esperti ratione materiae, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale.

I requisiti

Per partecipare all'Avviso si deve essere iscritti ai seguenti albi professionali: albo professionale degli assistenti sociali; albo professionale degli psicologi; altri albi professionali di interesse istituzionale escluso l’albo dei medici chirurghi. Quando e se sarà necessario, in mancanza di organico e previa programmazione degli interventi, l’Inps potrà rivolgersi ai queste figura che collaboreranno con l’Istituto in qualità di liberi professionisti.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure Cns (Carta Nazionale dei Servizi) oppure Cie (carta identità elettronica), compilando il modulo disponibile sul portale Inps. Le domande vanno presentate entro le 14 del 21 aprile 2023.

