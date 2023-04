Esercito, al via il concorso per atleti: i requisiti e come presentare la domanda

Un concorso per l’accesso al centro sportivo dell’esercito Italiano di VFP4, in qualità di atleti, è stato indetto dal ministero della Difesa. La selezione pubblica, aperta a che ai civili, è finalizzata al reclutamento di 33 persone. Per partecipare occorre, come titolo di studio, la licenza media.

Le unità richieste

Il concorso prevede 5 posti per atleti di atletica leggera: 1 di sesso maschile nella specialità 60 metri indoor e 100 e 200 metri outdoor; 1 di sesso femminile nella specialità 200m; 1 di sesso femminile nella specialità 100m e 200m; 1 di sesso maschile nella specialità 1.500 metri e 3.000 metri; 1 di sesso maschile nella specialità mezza maratona. Tre gli atleti nel nuoto: 2 di sesso maschile nella specialità 200m stile libero e 4x200m stile libero; 1 di sesso maschile nella specialità 400m stile libero, 800m stile libero e 1.500m stile libero. Tre atleti per il judo: 2 di sesso maschile nella categoria 100Kg; – 1 di sesso femminile nella categoria +78kg. Sono 2 i posti per chi pratica ciclismo: 1 atleta di sesso femminile nella specialità inseguimento a squadre; 1 atleta di sesso maschile nella specialità velocità e keirin. Tre i posti per chi pratica pugilato: 1 atleta di sesso maschile nella categoria 71 kg; 1 atleta di sesso maschile nella categoria 75 kg; 1 atleta di sesso maschile nella categoria +92 kg. Tre gli atleti nello sci alpino: 1 di sesso maschile in tutte le specialità; 2 di sesso femminile in tutte le specialità; 2 nello sci di fondo entrambi uomini tutte le specialità; 2 nello sci alpinismo: 1 atleta di sesso femminile tutte le specialità; 1 atleta di sesso maschile tutte le specialità. Sono due le figure richieste nello snowboard: 1 atleta di sesso maschile nella specialità cross; 1 atleta di sesso maschile nella specialità alpino. Un atleta di sesso maschile nel bob. Due gli atleti nello skeleton: 1 di sesso femminile e 1 di sesso maschile; 1 atleta di sesso maschile nella specialità ski cross dello sci freestyle; 1 atleta di sesso maschile nella specialità lead – boulder arrampicata sportiva. Negli sport equestri: 1 atleta di sesso maschile nella specialità salto ostacoli – categoria senior. Nel pattinaggio sono due gli atleti richiesti: 1 di sesso femminile nella specialità short track; 1 di sesso maschile nella specialità pista lunga.

I requisiti

Possono partecipare al concorso gli atleti in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età; per i minorenni, consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore, a contrarre l’arruolamento volontario nell’Esercito; possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); assenza di condanne per delitti non colposi e di imputazioni in procedimenti penali in corso per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati da un impiego pubblico per procedimento disciplinare o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, eccetto che per inidoneità psico-fisica; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver tenuta condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale; idoneità psico-fisica e attitudinale; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario ed occasionale, di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; non essere stati ammessi al servizio civile e non aver assolto gli obblighi militari come obiettori di coscienza, eccetto che nel caso di rinuncia a tale status; non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia; aver conseguito nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice, come indicato nel bando; I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ciascuna immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Esercito, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM; non essere militari in servizio permanente nelle Forze Armate.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso esercito per atleti deve essere presentata esclusivamente attraverso l’apposita procedura telematica, entro il 6 maggio 2023, collegandosi alla pagina dedicata al concorso sul sito del Ministero. Occorrerà essere in possesso delle credenziali Spid, Cie, Cns.

