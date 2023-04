Contributi per cure termali, al via i bandi dell'Inps: i requisiti per presentare la domanda

Al via la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi per cure termali. Sono stati pubblicati i bandi di concorso 2023 Inps nuovo fondo mutualità e vecchio fondo mutualità ex Ipost. Le domande dovranno essere inviate tramite raccomandata postale o assicurata convenzionale entro e non oltre il 13 maggio 2023.

Bando nuovo fondo mutualità

Per essere ammessi occorre essere iscritti da almeno un anno al nuovo fondo di mutualità per un capitale minimo di 1.000 euro. I soggiorni termali dovranno essere effettuati presso alberghi, bed and breakfast, case vacanza, agriturismo, affittacamere, campeggi, liberamente scelti e situati esclusivamente sul territorio nazionale. La partecipazione al concorso è preclusa a coloro che intendano partecipare al concorso “Soggiorni Estivi 2023 – Nuova Mutualità”. Gli assegnatari potranno fruire dei soggiorni termali tra il 1° giugno 2023 e il 30 novembre 2023. Il contributo che sarà riconosciuto agli aventi diritto è pari ad un importo massimo di 40 euro, e comunque non superiore alla spesa sostenuta, per ciascun giorno di cura e di pernottamento coincidenti nelle strutture sopracitate per un massimo di 7 pernottamenti, fruiti anche in via non continuativa.

IL BANDO NUOVO FONDO MUTUALITA'

Bando vecchio fondo mutualità

I destinatari del concorso devono essere iscritti al vecchio fondo di mutualità della gestione mutualità ex Ipost per un capitale di almeno 516,46 euro. I soggiorni termali dovranno essere effettuati presso alberghi, bed and breakfast, case vacanza, agriturismo, affittacamere, campeggi, liberamente scelti e situati esclusivamente sul territorio nazionale. I giorni di soggiorno dovranno essere coincidenti con i giorni nei quali si svolgono le cure termali. Gli assegnatari potranno fruire dei soggiorni termali tra il 1° giugno 2023 e il 30 novembre 2023. Il contributo che sarà riconosciuto agli aventi diritto è pari ad un importo massimo di 40 euro, e comunque non superiore alla spesa sostenuta, per ciascun giorno di cura e di pernottamento coincidenti nelle strutture sopracitate, per un massimo di 12 pernottamenti, fruiti anche in via non continuativa.

IL BANDO VECCHIO FONDO DI MUTUALITA'

