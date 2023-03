Crolla il mito del posto fisso, alla Regione Siciliana non assegnati oltre la metà di quelli a concorso

Non è più mamma Regione. Gli uffici degli assessorati non sono più l’Eldorado sognato da chi esce dalle università e cerca stabilità. E per dirla tutta non c’è più nemmeno il mito del posto sicuro. Lo certifica un dato inimmaginabile, almeno fino a qualche anno fa: ben 376 delle 537 scrivanie messe a concorso a fine 2021 sono rimaste non assegnate. Rifiutate perfino da chi aveva partecipato alle selezioni e poi ha preferito non essere assunto. Posti che ora la Regione rischia di perdere (in tutto o in parte) definitivamente.

Per due giorni le porte dell’assessorato regionale alla Funzione Pubblica, guidato da Andrea Messina, sono state aperte ai vincitori del concorso per laureati nei centri per l’impiego. E una procedura abbastanza scontata ha dato il via a una serie di sorprese. Comprensibili solo tenendo conto di una premessa: dei 537 posti a messi a concorso nel dicembre 2021, ben 273 erano rimasti non assegnati fino dall’inizio per carenza di vincitori. Anche perché delle decine di migliaia di concorrenti iscritti molti non si presentarono neanche alle prime prove.

