Partite le lettere agli assunti nei centri per l'impiego della Sicilia, c'è anche chi rinuncia

Le lettere sono partite ieri. E chiudono un percorso iniziato oltre un anno fa. I vincitori del concorso per laureati nei centri per l’impiego stanno firmando i contratti anche in Sicilia. Ma la Regione deve fare i conti con l’incredibile vicenda delle rinunce all’assunzione. L’assessorato alla Funzione Pubblica, guidato da Andrea Messina, ha inviato ieri le Pec ai 264 vincitori del concorso per laureati nei centri per l’impiego: concorrenti che avevano partecipato a una selezione bandita nel 2021 e svolta nella prima metà del 2022. Le graduatorie erano state ultimate alla fine dell’estate. E da quel momento è iniziata una lunga attesa, che ha scatenato la protesta dei vincitori. Anche se, va detto, l’assessorato ha dovuto superare una valanga di problemi: in primis i ricorsi e anche le mancate risposte di alcuni vincitori.

