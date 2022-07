Concorso per i centri impiego in Sicilia, gli assenti per Covid rifararanno la prova

Fissata per il prossimo 2 agosto a Palermo la prova scritta suppletiva per i candidati assenti che, entro la data fissata per sostenere la prova come da calendario, hanno comunicato di trovarsi in isolamento per Covid allegando la relativa certificazione medica. La prova, per tutti i candidati che riceveranno la convocazione individuale tramite Pec, si svolgerà nella tensostruttura allestita al Centro Commerciale «Conca d’Oro» di via Giuseppe Lanza di Scalea.

Sosterranno la prova scritta i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Siciliana per i profili, rispettivamente il 2 agosto alle ore 10 per il profilo Istruttore-Amministrativo Contabile (CPI-IAC) e alle ore 14.30 per il profilo Istruttore-Operatore Mercato del Lavoro (CPI-OML). Potranno recuperare la prova scritta anche i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 88 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria D) per il Ricambio generazionale dell’amministrazione regionale, sempre martedì 2 agosto, alle ore 10 per il profilo Funzionario Amministrativo (RAF - AMM) e alle ore 14.30 per gli aspiranti esperti per il profilo Funzionario Avvocato (RAF-AVV).

