Sul presunto cartello in Sicilia «Ryanair non parla con le altre compagnie, non è impegnata a fare cartelli con gli altri, anzi siamo impegnati a far crescere il nostro market share». Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O’Leary, durante la presentazione del programma estivo circa le accuse dell’Antitrust.

